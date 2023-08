Milano-Cortina 2026 | il sindaco di Innsbruck mette a disposizione pista di BOB

(Di venerdì 25 agosto 2023) Si avvicinano le Olimpiadi Invernali didel, con tutti i lavori che proseguono spediti. Un accordo italo-austriaco con la città diper l’utilizzo delladi Igls per le discipline di bob, slittino e skeleton alle Olimpiadi: questo l’obiettivo dell’incontro tra la senatrice dell’Alleanza Verdi e Sinistra Aurora Floridia, la consigliera regionale del Veneto Cristina Guarda (EV) e ildiGeorg Willi. Il primo cittadino diinvierà una lettera all’amministratore delegato di Fondazione, Andrea Varnier. “, in quanto città olimpica, deve e vuole omologare la sua ...

... per questo il sindaco di Innsbruck ha annunciato che proprio oggi partirà una lettera indirizzata all'amministratore delegato di Fondazione2026, Andrea Varnier". "L'Osvi, gestore ...... Nazionale paralimpica di fondo e i migliori esponenti del Comitato Alpi Centrali; a seguire lo show di snowboard e freestyle 'Road to' ed infine, in serata la gara in abiti storici ...... Georg Willi , ha ufficializzato nella giornata di oggi (25 agosto) la proposta della città austriaca per l'utilizzo della pista da bob di Igls in vista delle Olimpiadi invernali di...

Milano-Cortina 2026, per Arena Santa Giulia e Villaggio olimpico il Comune e la Regione a caccia di fondi La Repubblica

Il sindaco di Innsbruck, Georg Willi dei Verdi, scrive alla Fondazione Milano-Cortina 2026: "Mettiamo a disposizione la pista di Igls per i Giochi olimpici invernali".L’idea formalizzata in una lettera per l’ad della Fondazione olimpica. Ipotizzato un contributo di 12-15 milioni per mettere a punto il tracciato ...