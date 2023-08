Milan-Torino | Pioli in conferenza stampa | orario | tv e streaming

(Di venerdì 25 agosto 2023) Alle 14:00 di venerdì 25 agosto il tecnico rossonero Stefanoparlerà inalla vigilia di, match della seconda giornata di Serie A che segna il debutto casalingo in campionato a San Siro in questa stagione. Dopo la vittoria esterna per 2-0 al Dall’Ara contro il Bologna, il tecnico vuole segnali positivi dai suoi giocatori e dai nuovi acquisti. Reijnders (un assist) e Pulisic (un gol e un passaggio chiave in occasione della prima rete) vogliono continuare ad essere protagonisti. Occhi puntati anche su Leao, che ha colpito un palo nel finale a Bologna. Ladipotrà essere seguita in diretta suTV, disponibile anche sulla piattaforma Dazn, oltre che sul canale Youtube della ...

The Pope downgradedand Venice Pope Bergoglio leaves's diocese and Venice's ... L'imprenditore è in difficoltà La curia dicon Antenne in... L'imprenditore è in crisi Può rivolgersi ...... sappi che i match sono disponibili su DAZN , ma se hai un abbonamento a Sky o NOW potrai vedere anche Frosinone - Atalanta ,, Lazio - Genoa . La 2° giornata di Serie A 2023/2024 si ...Il tecnico delIvan Juric ha ritrovato Valentino Lazaro , ripreso dall'Inter a titolo definitivo. Il croato ... Buongiorno e compagni faranno visita al. San Siro è stregato per il Toro, c'...

Tuttosport Prima Pagina - L'edicola di TuttoSport. La prima pagina dell'edizione odierna di Tuttosport. Tanti gli argomenti trattati dal quotidiano sportivo di Torino: si occupa principalmente notizie ...I tifosi del Milan sono in attesa dell’ennesimo rinforzo in un calciomercato ricco di soddisfazione per ciò che riguarda sia i colpi in entrata – finora sono ben nove gli arrivati – che per quello in ...