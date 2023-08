Milan | Pioli vuole un attaccante | da Ekitike a Broja | la situazione

Così Stefano, allenatore del, in conferenza stampa in vista del match contro il Torino, in programma domani alle 20.45 a San Siro. "Con il Bologna abbiamo corso tantissimo e tutti i ...Commenta per primo Dopo aver osservato un turno di squalifica nella prima giornata di campionato. Yunus Musah sarà convocato da Stefanoper- Torino. Il centrocampista americano partirà dalla panchina.In conferenza stampa da Milanello, Misterha presentato la partita casalinga con i granata: LA CARICA DEI 70MILA "Per noi giocare a San Siro significa essere felici e in un posto sicuro. ...

(ANSA) - MILANO, 25 AGO - Il Torino Abbinano organizzazione a fisicità, oltre a giocatori di qualità. Sono una squadra da parte sinistra della classifica, sono una squadra ...Stefano Pioli, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Torino, ha detto la sua sulla rosa troppo larga del Milan, mettendo ...