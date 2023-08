Milan | lui il nuovo super bomber? Terremoto-Arabia | Pioli sogna a occhi aperti | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 25 agosto 2023) Era stato annunciato come uno dei grandi acquisti del roboante calciomercato saudita, ma ora Karim Benzema è ai ferri corti con il suo allenatore, Nuno Espirito Santo, tanto da aver chiesto aiuto all'Al-Ittihad contro il suo allenatore. L'avventura dell'ex Real Madrid rispetto al portoghese, suo ex compagno di squadra ai tempi delle Merengues in Spagna, non è stata così esaltante come si pensava. Zero gol e un solo assist nelle prime due gare del campionato saudita iniziato lo scorso 14 agosto. Secondo Footmercato.net però, il motivo del dissidio con l'allenatore è il rendimento del Pallone d'Oro 2022, che non sarebbe all'altezza delle aspettative fino a questo momento. Un caso che si sta aprendo e che è diventato di stretta attualità. Benzema avrebbe chiesto aiuto al club per cercare di mettere un freno a una vicenda che sta precipitando. I motivi del dissidio tra Benzema ...