Milan | Ekitike o Colombo? Ma se non parte Origi…

concentrato sull'attacco per l'ultima settimana di mercato:l'obiettivo, tenere Colombo l'alternativa. Ma Origi non ha ancora trovato una squadra. Il punto con Carlo ...Commenta per primo Nella conferenza stampa della vigilia di- Torino Stefano Pioli ha trattato anche i temi riguardanti il mercato. Il tecnico rossonero ha ricordato di come la società sia ancora attenta alla ricerca di nuove opportunità in questi ultimi ......situazione ci sarebbe anche il. I rossoneri sono a caccia di una punta per chiudere in bellezza il mercato estivo. Moncada e Furlani stanno osservando la situazione, si sono mossi pere ...

CorSport - Taremi e Ekitike: il Milan ragiona sul centravanti. E Colombo... Milan News

Domani sfida ai granata in un San Siro tutto esaurito. Stefano Pioli pungola Leao: “Vorrei che facesse qualche corsa in meno e prendesse posizione subito” ...Il Milan vuole aggiungere alla rosa di mister Stefano Pioli un ... con la società rossonera che starebbe concentrando tutte le proprie forze sul giovane Hugo Ekitike, classe 2002 di Angers il cui ...