(Di venerdì 25 agosto 2023) Roma, 25 ago. (Adnkronos) - "Le parole di Sergiocome sempre sono chiarissime. Come sindaci, lo diciamo da tempo. Basta ideologismi su accoglienza e serve con pragmatismodei. Grazie Presidente”. Lo scrive su Twitter Matteo, responsabile dei sindaci del Pd e primo cittadino di Pesaro.

Migranti: Ricci, ‘allargare flussi regolari, plauso a Mattarella’ La Ragione

