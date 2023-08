Migranti | oltre 1 500 persone arrivate a Lampedusa in due giorni | più di 580 da mezzanotte

Dopo una breve pausa durata qualche giorno, nella giornata di giovedì a Lampedusa sono ripresi gli sbarchi. PUBBLICITÀ500 iarrivati nel corso dell'intera giornata. Con l'aumento degli arrivi giornalieri sempre più frequenti anche l'hotspot dell'isola gestito dalla Croce Rossa è spesso sovraffollato. ...Come detto, ad oggi iaccolti sul territorio comunale sono 670,250 in più rispetto allo stesso periodo del 2022 e del 2021. In un contesto in cui i comuni chiedono all'esecutivo di ...Sbarchi senza fine a Lampedusa, dove la staffetta delle motovedette della Guardia costiera e della Guardia di finanza dal molo Favaloro prosegue ininterrotta da ore.900 iapprodati ieri sulla più grande delle Pelagie, più di 300 quelli giunti oggi a partire dalla mezzanotte. Sulle carrette del mare intercettate a circa una decina di miglia dall'...

Migranti, oltre 105mila sbarchi ma per Donzelli “il blocco navale con la Tunisia sta funzionando” Il Fatto Quotidiano

Non soltanto le “piramidi” fatte, come da tradizione, di legno, ma incendiato anche un barcone, uno di quelli utilizzati dai migranti per la traversata della speranza. Barcone che era sistemato nella ...Nuovi sbarchi sull'isola siciliana di Lampedusa, dove in poco più di un giorno sono arrivati 1.330 migranti, 300 a partire da mezzanotte.