Migranti minori | la stretta della Francia che viola le leggi | 4 respingimenti al giorno Il dramma delle famiglie al confine di Ventimiglia

(Di venerdì 25 agosto 2023) Sono 363 i minorenni rimandati in Italia nei primi tre mesi dell’anno, in barba alle norme europee sull’accoglienza. Un video straziante mostra i metodi brutaligendarmeria

... all'incontrollato flusso migratorio (oltre 105 mila isoccorsi/sbarcati sulle nostre ...3% sul totale di oltre 5 milioni, degli stranieri residenti in Italia, sono) che fatica a ...TRIESTE " A Trieste ritorna l'emergenza. O forse, questa emergenza, non se n'è mai andata: in effetti gli arrivi dalla rotta ... Soprattutto giovani afgani e pachistani, talvolta anche, ...... dove le presenze hanno superato quota 1.550 (tra cui 176non accompagnati). In queste ore è iniziato il trasferimento di circa 500a bordo del traghetto Galaxy, che in serata ...

Migranti, la stretta del governo sui minori: dovranno provare la loro età ilGiornale.it

L’assessore regionale all’Immigrazione Pierpaolo Roberti: «Mille arrivi in 13 giorni». Ics: «In 500 in strada solo a Trieste». Il prefetto: «Stiamo cercando ...Dopo qualche giorno di 'pausa' dovuta al mare mosso, gli sbarchi dei migranti hanno ripreso a pieno ritmo a Lampedusa ...