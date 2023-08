Migranti | Mattarella | ' servono ingressi regolari | sostenibili in numero ampio'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 25 agosto 2023) Rimini, 25 ago. (Adnkronos) - "I fenomeni migratori, vanno affrontati per quel che sono: movimenti globali, che non vengono cancellati da muri o barriere". Lo ha ribadito il Presidente della Repubblica, Sergio, parlando al Meeting di Rimini. "Nello studio dell'appartamento dove vivo, al Quirinale, ho collocato un disegno, che raffigura -ha ricordato il Capo dello Stato- un ragazzino, di quattordici anni, annegato, con centinaia di altre persone nel Mediterraneo. Recuperato il suo corpo, si è visto che, nella fodera della giacca, aveva cucita la sua pagella: come fosse il suo passaporto; la dimostrazione, che voleva venire in Europa per studiare. Questo disegno, mi rammenta che, dietro numeri e percentuali delle migrazioni, che spesso elenchiamo, vi sono, innumerevoli, singole, persone, con la loro storia, i loro progetti, i loro sogni, il loro futuro. Il ...