Migranti | Mattarella al Meeting di Rimini | «Servono ingressi regolari in numero ampio No muri e barriere Stop alla guerra | serve una pace giusta»

(Di venerdì 25 agosto 2023) «L'aspirazione, non può essere, quella, di immaginare che l'amicizia unisca soltanto coloro che si riconoscono come simili. Al contrario. Se così fosse, saremmo sulla...

È suiil passaggio più forte dell'intervento di Sergioal Meeting di Comunione e Liberazione a Rimini. Viene sottolineato dagli applausi scroscianti e ripetuti della platea. ""I fenomeni ...Poi nuovi applausi sono scattati quandoha parlato di pace giusta in Ucraina e diapprofondimento Alluvione in Emilia - Romagna, i danni dell'acqua ai frutteti. FOTOa ...riceve da Papa Francesco il premio Paolo VI Il presidente della Repubblica in Vaticano: ..., Meloni: il vero problema dell'Europa è l'assenza dell'autonomia strategica Così la ...

Migranti, Mattarella al Meeting di Rimini: «Servono ingressi regolari in numero ampio. No muri e barriere. Sto ilmessaggero.it

Roma, 25 ago. (askanews) - Nello studio, dell'appartamento, dove vivo, al Quirinale, ho collocato un disegno, che raffigura un ragazzino, di quattordici anni, ...Venerdì, 25 agosto 2023 Home > aiTv > Mattarella tra gli applausi al Meeting di Rimini: "Grazie presidente" Rimini, 25 ago. (askanews) - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è stato ...