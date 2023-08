Migranti | i trucchi che costano cari agli avvocati di sua Maestà

Leggi su panorama

(Di venerdì 25 agosto 2023) Di frontearrivi quotidiani di clandestini, il governo inglese usa il pugno duro: dalle multe a chi dà loro lavoro o affitto, fino alle pene (ergastolo compreso) ai legali che dispensano strategie «disinvolte» per ottenere permessi di soggiorno. Gli inglesi hanno perso il loro self control. Dopo aver affrontato con cuor di leone le minacce di invasione di Napoleone e Hitler, ora sono sull’orlo di una crisi di nervi per un’altra incursione: quella delle barchette che, quotidianamente, fendono la Manica e riversano a ridosso delle bianche scogliere di Dover decine di clandestini. Poca roba, bisogna premettere, rispetto all’emergenza italiana ma sufficiente a spettinare il sempre compassato premier Rishi Sunak. Giusto un paragone: in Inghilterra, negli ultimi cinque anni, è sbarcato lo stesso numero di profughi (100 mila) arrivato nel nostro Paese nei primi otto mesi ...