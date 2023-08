Migranti | fermo Open Arms | botta e risposta Schlein – Meloni

E' quello che sta succedendo anche alla nave di Sea - Eye a Salerno, multa eper venti giorni. Ci dicano: quelle persone in pericolo andavano forse abbandonate in mare Il paradosso è che ...... botta e risposta tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la segretaria del Pd, Elly Schlein dopo la notizia delamministrativo della Open Arms giunta a Marina di Carrara con 196 ...... 25 agosto, alle 11, una delegazione della segreteria del Pd toscano, guidata dal responsabile politiche migratorie Francesco Battistini, sarà a bordo della nave Open Arms, sottoposta anel ...

Migranti, fermo amministrativo e multa per Open Arms | Schlein: "Governo disumano, crea il reato di solidarietà" | Meloni: "Facciamo applicare le leggi" TGCOM

Mentre si moltiplicano nel Mediterraneo le richieste di aiuto da parte di migranti in mare, diminuisce la presenza di navi da soccorso in grado di ...Bragaglia (Lega): Per la sinistra i migranti non sono più una risorsa, ma un problema. Dopo anni di politiche demagogiche adesso spedisce la palla in tribuna” ...