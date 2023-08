Migranti | domenica arrivo nave ong Sos Humanity a Livorno

(Di venerdì 25 agosto 2023) Arriverà in porto a27 agosto intorno alle 8.15 la1,della ong Sosche due giorni fa ha salvato una sessantina dia bordo di un barcone in difficoltà ...

Arriverà in porto a Livorno27 agosto intorno alle 8.15 la Humanity 1, nave della ong Sos Humanity che due giorni fa ha salvato una sessantina dia bordo di un barcone in difficoltà nel Mediterraneo centrale. ...Via dall'hub di Flero. Uno dei primigiunti al centro di smistamento attivato nella zona industriale del paese , è uscito dalla ...registrato nella struttura aperta aperta dalla scorsa...Non ha rispettato la legge Piantedosi: ha soccorso altridurante il tragitto. Oggi a Marina di Carrara una delegazione del Pd.a Livorno un nuovo sbarco

Arriverà in porto a Livorno domenica 27 agosto intorno alle 8.15 la Humanity 1, nave della ong Sos Humanity che due giorni fa ha salvato una sessantina di migranti a bordo di un barcone in difficoltà ...