Migranti | altri sbarchi nelle ultime ore | hotspot al collasso

(Di venerdì 25 agosto 2023) La situazione relativa aiè sempre più caotica:ore ci sono stati, mentre l’è sempre più alUna situazione che, ogni giorno che passa, diventa sempre di più insostenibile. Anzi, in questi casi, ogni ora che passa. A Lampedusa è nuovamente allarme. Basti pensare che, secondo quanto riportato da alcune fonti locali, pare che le motovedette sia della Guardia Costiera che quella della Guardia di Finanza stanno navigando in maniera ininterrotta. Il tutto sta accadendo nei pressi del molo Favaloro. Secondo gli ultimi dati, tra la giornata di ieri giovedì 24 agosto e quella di oggi, sono stati emanati gli ultimi dati.(Ansa Foto) Notizie.comGli stessi che parlano in ...

... Sciarra: la condizione dei detenuti è drammatica Due anni dopodue giovani sedevano nelle ... lo stato di salute dei mari e dei laghi italiani 09/08/23 Lampedusa, nuovo naufragio diTI ...Per tutte queste ragioni, è comprensibile che il testo si chiuda con l'appello dei 39a ...hanno colpiti durante la loro breve permanenza sulla Bibby Stockholm possano tornare e portare......hanno evidenziato la presenza di un anello di congiunzione comune a tutti gli arrivi di... presumibilmente con l'intento di rientrare in Mali e organizzareviaggi irregolari per i propri ...

Migranti, altri 200 arrivi in Piemonte. Sono sbarcati tra Marina di Carrara e Porto Empedocle RaiNews

Parla la relatrice del rapporto choc di Human Rights Watch: «Riad ha ucciso centinaia di etiopi. Anche tra Turchia e Grecia torture e violazioni dei diritti ...Altra richiesta: il rimborso per l'impiego di 1.900 membri della Guardia Nazionale di New York che hanno fornito supporto logistico e operativo per dare rifugio ai migranti in tutto lo Stato. In una ...