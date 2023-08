Migranti | a Trieste è emergenza umanitaria | centinaia di profughi dormono per terra in centro città

(Di venerdì 25 agosto 2023) Il sistema dell’accoglienza è al collasso e non riesce a gestire chi arriva dalla rotta balcanica. A occuparsi di queste persone abbandonate sono i volontari. Aumentano i minori non accompagnati, le famiglie e i malati

Pietro Signoriello, prefetto di Trieste e commissario di Governo per il Fvg, interpellato sulla situazione, ha risposto che «è conosciuta e costantemente monitorata in stretto contatto con il ...Il sistema dell’accoglienza è al collasso e non riesce a gestire chi arriva dalla rotta balcanica. A occuparsi di queste persone abbandonate sono i volontari.