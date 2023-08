(Di venerdì 25 agosto 2023) La Pro Loco 'Roberto Costagli' organizza la sesta edizione del concorso per il , per valorizzare la produzione agricola toscana. Iscrizione gratuita, consegna campioni ...

La Pro Loco "Roberto Costagli" organizza la sesta edizione del concorso per il miglior vinsanto artigianale, per valorizzare la produzione agricola toscana. Iscrizione gratuita, consegna campioni entr ...