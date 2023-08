Michelle Hunziker | il sospetto dei fan dopo lo scatto al mare | cos’hanno notato

Leggi su tvzap

(Di venerdì 25 agosto 2023) Personaggi Tv.appare come al solito in perfetta forma e con un sorriso raggiante durante le sue vacanze in Sardegna. La showgirl si trova in costa Smeralda insieme a tutta la sua famiglia: è lì che ha scelto di trascorrere la sua estate. Ci sono anche Aurora, Goffredo e il nipotino Cesare. Laha pubblicato scatti e video della vacanza e i fan hannoun dettaglio che hanno subito messo in evidenza. Di cosa si tratta? (Continuale foto) Leggi anche: Mara Venier sbotta sui social contro un hater: la conduttrice ha lasciato tutti senza parole Leggi anche: Alba Parietti in lacrime: il commovente ricordo di Toto Cutugno, vacanze in Sardegna con la famiglia In questi giorni...