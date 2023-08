Mezzo flop della legge anti-pirateria per il calcio in tv | i siti non si possono oscurare Repubblica

(Di venerdì 25 agosto 2023) È stato unla prima prima provanuovacontro ladelin tv. Lo scrive il quotidiano la. Lapezzotto” entrata in vigore l’8 agosto doveva permettere l’individuazione deiche rubano il segnale e la loro chiusura entro 30 minuti, con multe da 5 mila euro ai consumatori e carcere per chi trasmette in modo illegale. Ma più che l’azione penale o civile, l’unico vero modo per dissuadere i pirati delè proprio il blocco dei. La buona notizia è che, almeno teoricamente, la struttura funziona. Sono stati segnalati almeno centopirata. Ma nessun sito è stato oscurato durante la prima ...

... mentre nelsi sono alternati un paio di onesti difensori del calibro di Filip Helander e Mikael Antonsson, il talento non del tutto esploso di Emil Krafth, qualchecome Albin Ekdal ...I robotaxi di San Francisco sono un. Nella città della Silicon Valley, capitale mondiale dell'innovazione tecnologica, circolano ... Un'altra nel beldi una sparatoria. Ma l'ennesimo scontro ...Dalla gioia per l'oro di Tamberi alla delusione per il clamorosodi Filippo Tortu. Il velocista azzurro non ha superato lo scoglio delle batterie nei 200 metri ...ci ha messo a percorrere il...

Mezzo flop della legge anti-pirateria per il calcio in tv, i siti non si ... IlNapolista

Sorella d’Italia. La seconda, «timida e introversa» certo, ma non meno potente. Se la più giovane ha in mano “l’ottovolante” di Palazzo Chigi, lei nel backstage pesa. In Via della Scrofa, e non solo.Niente da fare per Filippo Tortu ai Mondiali di atletica a Budapest. L'azzurro fuori già in batteria nei 200 metri insieme a Desalu.