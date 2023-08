Meteo weekend | caldo | sole e molta afa sul litorale romano

(Di venerdì 25 agosto 2023) PrevisioniItalia SITUAZIONE. Secondo le ultime previsioni del, il grandeha i giorni contati, vorremmo poter dire ore, ma è ancora un po’ presto e non se ne andrà ovunque nello stesso momento, dobbiamo fare una distinzione. Il Nord dovrà aspettare meno con un primo leggero calo termico sabato e poi uno più sostanzioso domenica, le regioni centrali vedranno invece un primo calo termico domenica e poi una diminuzione più sensibile lunedì. Il Sud sarà quello che dovrà aspettare di più, le temperature non scenderanno prima di martedì. Dunque da 3 a 5 giorni ancora di attesa, giorni nei quali le temperature potranno salire ancora fino alla soglia dei 40°C e battere anche dei record al Nord, ma dei valori attesi ci siamo già occupati a sufficienza. Quello che vogliamo sottolineare oggi è il percorso ...

Che tempo farà nei prossimi giorni Con l'arrivo dell'anticiclone africano sarà spazzato via dai temporali. Le prime zone, che saranno colpite, saranno quelle del Centro - Nord.... saranno ancora queste le condizionidei prossimi giorni a Verona. Le previsioni indicano che ... Nel, dunque, è prevista una diminuzione del rischio, provocata proprio dalle perturbazioni ...Genova. Arriverà tra domenica e lunedì il vero cambiamentoin Liguria . E sarà una doccia fredda rispetto al caldo esasperante di questi giorni: anzitutto per il brusco calo delle temperature " oltre 10 gradi in meno in poche ore " ma anche per le ...

Meteo: WEEKEND, tra Sabato e Domenica RIBALTONE in 24 ore! Guardate queste mappe che cambiano tutto... iL Meteo

L'Italia è alle prese con caldo e afa, ma si intravede la fine della terza intensa ondata di calore dell'estate 2023. La tendenza meteo di fine agosto ...Previsioni meteo per il 25/08/2023, Teramo. Giornata prevalentemente serena e afosa, temperatura minima 20°C, massima 36°C ...