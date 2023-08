Meteo Roma del 25-08-2023 ore 06 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 25 agosto 2023)venerdì tornati l’ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi al pomeriggio locali acquazzoni possibili sui settori Alpini soleggiati sugli altri settori in serata e nottata locali acquazzoni possibili tra Piemonte Lombardia sereno o poco nuvoloso al centro al mattino tempo stabile su tutti i settori con prevalenza di Cherry sereni al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo Salvo degli addensamenti informazioni in Appennino in serata si rinnovano condizioni di tempo instabile con prevalenza di cieli sereni al sud Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con sole prevalente al pomeriggio instabilità momento nelle zone interne peninsulare della Sicilia con locali acquazzoni o temporali son già altrove in serata torna la stabilità con ampie schiarite su tutti i settori ...