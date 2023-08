Meteo Milano oggi | allerta maltempo arancione

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 25 agosto 2023) Pia, grandine e vento: situazione peggiora nel pomeriggiosue sulla Lombardia, sabato 26 agosto, conper il rischio di pia, grandine e raffiche di vento. Mentre il caldo almeno per qualche ora domina in gran parte di Italia, in Lombardia le condizionicambiano in peggio, con un anticipo diche da lunedì 28 agosto sarà esteso a buona parte del Centro e del Nord. Il centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha emesso l’per temporali a partire dalle ore 12 dicon la prevista intensificazione delle precipitazioni nel tardo pomeriggio e possibili ...