Meteo Italia | piogge al Nord poi ciclone Poppea spazza via l’estate

(Di venerdì 25 agosto 2023) (Adnkronos) – Nel corso del weekend si avvicinerà all’il pericolosoche di fatto, scalzando l’antiafricano Nerone, porrà fine al2023 per come l’abbiamo conosciuta in questi ultimi 10 giorni. E Secondo Antonio Sanò, fondatore del sito www.iL.it, ci sono tutti gli elementi atmosferici affinché ilpossa scatenare una violenta burrasca di fine estate. In primis l’aria fresca che alimenterà ilsi scontrerà con quella caldissima preesistente. Inoltre il vorticesi tufferà sul Mar Mediterraneo e dalle Isole Baleari raggiungerà la Corsica e quindi il Mar Tirreno. Teniamo presente che le acque del nostro mare sono molto calde e ancora attorno ai 28-30°C. Con questi presupposti ...

In tal caso, dato che l'proviene da un periodo secco, l'acqua che potrebbe cadere in poche ore non riuscirà ad essere assorbita dal terreno, provocando quindi improvvisi allagamenti o ...Sul nordsaranno possibili temporali 'fin dalla mattina anche a carattere forte e con possibilità di nubifragi e grandine in Piemonte soprattutto centro settentrionale e sulla medio alta ...L'è ancora stretta nella morsa del caldo intenso e dell'afa che sembra non dare tregua. Ma ... Gli esperti del settore dele della climatologia analizzano i dati e offrono prospettive sulle ...

Meteo Italia: ciclone di fine Agosto, molto male! Meteo Giornale

(Adnkronos) – Nel corso del weekend si avvicinerà all’Italia il pericoloso ciclone Poppea che di fatto, scalzando l’anticiclone africano Nerone, porrà fine all’estate 2023 per come l’abbiamo conosciut ...Il caldo in Italia caratterizza il meteo di oggi, 25 agosto, prima dell'ultimo weekend del mese. Poi da lunedì 28 agosto arriva il bollino nero, non per il traffico ma per maltempo, con pioggia in ...