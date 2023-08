Meteo | Italia nella morsa del caldo | sarà un venerdì infernale Messina sabato è da bollino rosso

(Di venerdì 25 agosto 2023) Ancora due giorni di "fuoco" instrettadel grande. Secondo l’ultimo aggiornamento del bollettino delle ondate di calore curato dal ministero della Salute, l’allerta di livello 3 - il più elevato - oggi interessa 19 città su 27 capoluoghi di provincia monitorati (un vero) per scendere a 16 domani,26 agosto. Oggi il «» vale per...

IT 20:40 - PAPERISSIMA SPRINT 21:20 - LO SHOW DEI RECORD - IL MEGLIO DI1 18:14 - CAMERA CAFE' - LA TAZZA 18:21 - STUDIO APERTO LIVE 18:29 -18:30 - STUDIO APERTO 18:59 - STUDIO APERTO ...... fino al raggiungimento del Mar Mediterraneo, investendo l'intera con una freschezza ... La situazione biellese Ancora per oggi, secondo il siti 3Bil clima rimarrà piuttosto afoso a causa ...... del traffico e del, prima di mettersi in viaggio; nello specifico, è consigliabile partire ... Autostrade per l', nel suggerire ai viaggiatori di restare aggiornati sulle condizioni del ...

Gabri Veiga, 21 anni, la stellina spagnola del Celta Vigo, rinuncia all’Italia (il Napoli spiazzato e gelato dal ... È l’ultimo calciatore in ordine di tempo ad aver ceduto al calcio arabo. Fa specie ...L'Italia continua ad essere nella morsa del caldo. Anche oggi, mercoledì 23 agosto, saranno tante le città da bollino rosso, 16 per la precisione… Leggi ...