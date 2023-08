Con l'avanzare di agosto torna puntuale il gran caldo sulla Sicilia. Nei prossimi giorni l'anticiclone africano porterà temperature torride in tutta la regione, con picchi che potranno raggiungere i ...Altra giornata complicata al Masters 1000 di Toronto 2023 . Nel torneo canadesela pioggia e le previsionidi questo giovedì 10 agosto prevede rovesci almeno sino alle 15 locali (ossia le 21 italiane). Al momento dell'interruzione del programma, erano in campo ...L'estate continua a regalare colpi di scena dal punto di vista meteorologico. Dopo il caldo record di luglio, con picchi fino a 47°C, e i violenti temporali della scorsa settimana, ecco che sta per ...

Meteo, irrompe il ciclone Poppea: quando arriverà la svolta ilGiornale.it

Ultimi giorni dell’anticiclone Nerone poi a quanto pare l’estate subirà uno stop quasi definitivo. Sarà così Lo abbiamo chiesto ad Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it. Ebbene sì, la notiz ...“Da ieri Agnone e vari comuni dell’Alto Molise sono senza assistenza pediatrica, complice il pensionamento dell’unico pediatra di base (Luigi […] ...