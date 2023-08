Meteo | i due pericoli del ciclone in arrivo Cosa rischiamo

(Di venerdì 25 agosto 2023) IlPoppea è inalle nostre latitudini. Secondo i modelli previsionali, le correnti di aria fresca provenienti dal nord Europa arriveranno sul bacino del Mediterraneo a partire dal weekend del 26 e 27 agosto. Sul sito il.it, il fondatore Antonio Sanò illustra la dinamica con cui si verificheranno i fenomeni violenti delle prossime ore. Si comincerà nelle giornate di sabato e domenica con i primi fronti freddi che faranno capolino su Alpi, Prealpi e pianure di Piemonte e Lombardia. Ma il peggio dovrà ancora venire. Da lunedì 28, infatti, ilarriverà sul Mediterraneo e lì l'aria fredda si scontrerà con l'aria calda preesistente. La temperatura del Tirreno è ancora molto alta (circa 30 gradi) provocando le condizioni "ideali" per la formazione di uragani. Ma le brutte notizie non ...

...15 - IL VILLAGGIO DEI DANNATI La 5 19:20 - GRAND HOTEL - INTRIGHI E PASSIONI II - IL SEGRETO 21:10 - LA CASA TRA LE MONTAGNE - UNA CASA PER- 1 PARTE 22:14 - TGCOM24 BREAKING NEWS 22:17 -. ...Il 24 agosto, dopo almenoanni di discussioni, il Giappone ha iniziato lo sversamento dell'... Non esiste per la pandemia o per gli eventiestremi, figuriamoci per un settore così complesso ...... la cui origine è da collegarsi alle particolari condizioni- marine in atto, 'al forte caldo ... ai fini della balneabilità, si basa esclusivamente sui valori di laboratorio deiparametri ...

Meteo: WEEKEND, tra Sabato e Domenica IRREVERSIBILE RIBALTONE in 24 ore! Guardate le mappe che cambiano tutto iL Meteo

Decine di persone ad affollare la "fetta" dei Campi Diomedei aperta da qualche giorno. Un luogo di ritrovo che i cittadini aspettavano da tempo ...Tre anni dopo il ritorno di Corvino, il Lecce di Sticchi Damiani ha cominciato il suo secondo campionato consecutivo in Serie A con una rosa e con un progetto ambizioso. La crescita del club è sotto g ...