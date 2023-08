Meteo | arriva la burrasca di fine estate I giorni da segnare in rosso

(Di venerdì 25 agosto 2023) Fa tanto caldo in Italia, le temperature sono sopra le medie del periodo. Ma secondo il CentroItaliano, fra pochila situazione dovrebbe cambiare. Al momento, un promontorio anticiclonico nord africano continua a insistere tra Europa occidentale e Mediterraneo centro-occidentale, alimentato dalla risalita di aria molto calda dal Sahara occidentale. Questo porta condizionistabili, anche se non mancheranno fenomeni pomeridiani sia sulle Alpi che nelle zone interne del sud e della Sicilia. In questo frangente le temperature continueranno a mantenersi al di sopra delle medie del periodo, con valori anche di 5-7 °C sopra la norma e tenderanno ad aumentare nei prossimicon picco del caldo atteso entro la giornata di venerdì 25 agosto. Gli ultimi aggiornamenti del Centro ...

Previsioni meteo, nel weekend arriva sull’Italia la tempesta Betty: attenzione a grandine e nubifragi la Repubblica

