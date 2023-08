Metalli critici | l’Australia invita l’Ue ad un accordo di libero scambio

Leggi su formiche

(Di venerdì 25 agosto 2023) La crescita della domanda globale di litio, nichel e terre rare per la transizione energetica offre una straordinaria opportunità per i paesi ricchi di risorse. Tra questi,è uno dei paesi benedetti dalla propria ricchezza geologica, ed ora al centro dell’attenzione di governi e imprese nell’ottica di inserirsi nella catena del valore delle batterie elettriche. Scelte e decisioni che, se prese ora, avranno un impatto importante su come l’industria si configurerà a partire dal 2030. Anno in cui, secondo le più recenti stime dell’International Energy Agency (Iea), la domanda di minerali come litio, rame, nichel e cobalto potrà aumentare di 3,5 volte rispetto al 2021. A trainarla, specialmente la crescita dirompente del mercato dei veicoli elettrici (Ev). Secondo le stime McKinsey, gli Ev equipaggiati con batterie al litio cresceranno del 26% entro la fine di ...