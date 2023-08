Meloni riunisce maggioranza | sul tavolo cuneo fiscale e legge di bilancio

Si erano visti prima della pausa estiva - lo scorso 3 agosto - e torneranno a incontrarsi alla ripresa dei lavori, ovvero lunedì 4 settembre. La presidente del Consiglio Giorgiaha dato appuntamento ai capigruppo di maggioranza - ci saranno anche i due vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani - per fare il punto sui principali dossier sul tavolo, a partire dalla ...Si erano visti prima della pausa estiva - lo scorso 3 agosto - e torneranno a incontrarsi alla ripresa dei lavori, ovvero lunedì 4 settembre. La presidente del Consiglio Giorgiaha dato appuntamento ai capigruppo di maggioranza - ci saranno anche i due vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani - per fare il punto sui principali dossier sul tavolo, a partire dalla ...... ma lein un unico testo e cerca di collegarle in un'unica matrice ideologica. Per essere ...la parte di Fratelli d'Italia che hanno in questo momento la leadership e cioè il clan- ...

Manovra 2024, Meloni riunisce maggioranza: sul tavolo nodo risorse Adnkronos

Si erano visti prima della pausa estiva -lo scorso 3 agosto- e torneranno a incontrarsi alla ripresa dei lavori, ovvero lunedì 4 settembre. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha dato appuntame ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...