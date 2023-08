Mauro Repetto racconta tutta la verità | perché ha lasciato gli 883 e dov’è sparito

Leggi su news.robadadonne

(Di venerdì 25 agosto 2023), 55 anni, si èto in un’intervista con Fabio de Luca, di Repubblica, sulhagli 883, che ha creato con Max Pezzali negli anni ’90. All’apice del successo, dopo due album e le celebri canzoni Con un deca, Sei un mito, Mae Hanno ucciso l’Uomo ragno, un sabato dell’aprile 1994hagli 883, dicendo al socio e amico Max Pezzali: “Lunedì vado a Miami, e non so se torno”. Molte sono state le speculazioni su dove fosse andato e cosa facesse, dopo l’abbandono degli 883. Ora il 55enne ha deciso direlanel suo nuovo libro Non ho ucciso l’Uomo ragno. Gli 883 e la ricerca della ...