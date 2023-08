Mattarella | ' umanità cresce con amicizia non con scontro e ostilità'

(Di venerdì 25 agosto 2023) Rimini, 25 ago. (Adnkronos) - "Ilre dell'fra le persone, è quel che ha caratterizzato il progresso dell'. L', come vocazione -incomprimibile- dell'uomo". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, parlando al Meeting di Rimini. "Su cosa si fonda -si è chiesto il Capo dello Stato- la società umana; la realtà, nella quale ciascuno di noi è inserito; la realtà, che si è organizzata, nei secoli, in società politica, dando vita alle regole -e alle istituzioni- che caratterizzano l'esperienza dei nostri giorni? È, forse, il carattere dello? È inseguire soltanto il proprio accesso ai beni essenziali e di consumo? È l‘verso il proprio vicino, il proprio lontano? È la contrapposizione tra diversi? O è, ...

