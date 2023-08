Mattarella sui migranti | «Servono ingressi regolari in numero ampio Non muri e barriere»

Leggi su panorama

(Di venerdì 25 agosto 2023) Nella giornata conclusiva del 44° meeting di Comunione e Liberazione alla Fiera di Rimini, il presidente della Repubblica, Sergioha dichiarato: «I fenomeni migratori, vanno affrontati per quel che sono: movimenti globali, che non vengono cancellati da». Il presidente ha sottolineato: «È necessario rendersi conto che soltanto, sostenibili, ma inadeguatamente, sono lo strumento per stroncare il, crudele, traffico di esseri umani. Dietro numeri e percentuali delle migrazioni, che spesso elenchiamo, vi sono innumerevoli singole persone, con la loro storia, i loro progetti, i loro sogni, il loro futuro. Il loro futuro tante volte cancellato». Questo uno dei passaggi più intensi del discorso del capo dello Stato.