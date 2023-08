(Di venerdì 25 agosto 2023) Rimini, 25 ago. (Adnkronos) - "Papa Francesco, nell'enciclica 'Fratelli tutti', ha parlato di 'amicizia sociale' come orizzonte di un nuovo, più intenso, dialogo tra le generazioni; tra la cultura popolare e quella accademica; tra l'arte, la tecnologia, l'economia. Unnel tempo dell'innovazione, in cui avanzano le neuroscienze, la robotica, l'intelligenza artificiale, l'ingegneria genetica, le frontiere della medicina, le". Lo ha sottolineato il Presidente della Repubblica, Sergio, parlando al Meeting di Rimini.

Mattarella: 'rinnovato umanesimo in epoca tecnologie digitali' La Gazzetta del Mezzogiorno

Rimini, 25 ago. (Adnkronos) - "'Homo homini lupus', di Plauto, e il presunto 'stato di natura', di Thomas Hobbes, hanno, sempre, rappresentato ostacoli per la soluzione dei problemi dell’umanità. L’as ...Il presidente Mattarella al meeting di Rimini ... sono il frutto del convergere delle identità di ciascuno di coloro che le abitano, le rinnovano, le vivificano. Nel succedersi delle generazioni, e ...