Mattarella | ' nostre Istituzioni basate su concordia sociale e solidarietà'

(Di venerdì 25 agosto 2023) Rimini, 25 ago. (Adnkronos) - "Lesonosulla, sul perseguimento -attraverso la coesione, dunque la- di sentimenti di rispetto e di collaborazione: l'amicizia riempie questi rapporti, rendendoli condizione per la felicità. Sono i sentimenti e i comportamenti umani che esaltano la vita della comunità". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, parlando al Meeting di Rimini. "Il bene comune -ha detto ancora il Capo dello Stato- è responsabilità di tutti. È il binomio persona-comunità a sorreggere un ordinamento che non deve essere intrusivo, ma diretto a valorizzare pluralità e libertà".

Mattarella: "La nostra Costituzione nasce per espellere l'odio"

Rimini, 25 ago. (Adnkronos) - "'Homo homini lupus', di Plauto, e il presunto 'stato di natura', di Thomas Hobbes, hanno, sempre, rappresentato ostacoli per la soluzione dei problemi dell’umanità. L’as ...Rimini, 25 ago. (Adnkronos) - "Amicizia, per definizione, è contrapposizione alla violenza. Parte dalla conoscenza, e dal dialogo. E, anche in questo, l’amicizia assume valore di indicazione politica" ...