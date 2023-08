Mattarella “La Costituzione nasce per espellere l’odio”

(Di venerdì 25 agosto 2023) RIMINI (ITALPRESS) – La nostra“con l’amicizia come risorsa, a cui attingere, per superare – insieme – le barriere e gli ostacoli; per esprimere la nostra stessa umanità. Per superare, per, come misura dei rapporti umani. Quelche, la civiltà umana, ci chiede di sconfiggere nelle relazioni tra le persone; sanzionandone, severamente, i comportamenti, creando, così, le basi delle regole della nostra convivenza”. Così il presidente della Repubblica, Sergio, nel suo intervento nella giornata conclusiva del Meeting di Rimini, la kermesse annuale di Comunione e Liberazione. Il capo dello Stato, accolto da lunghi applausi, ha incentrato il suo discorso sull’amicizia, toccando moltissimi temi: immigrazione, ambiente, giovani. ...

Roma, 25 ago. La nostra,nasce con lamicizia come risorsa, a cui attingere, per superare insieme le barriere e ... Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio, nel suo ...RIMINI - 'Laè nata con l'amicizia come risorsa a cui attingere per superare - insieme - le barriere ... Lo dice il presidente della Repubblica, Sergio, nel suo intervento alla ...Laamericana è in vigore da duecento anni, e, in questi due secoli, nessuna ... Lo ha sottolineato il Presidente della Repubblica, Sergio, parlando al Meeting di Rimini.

Mattarella: la nostra Costituzione nasce per espellere l'odio - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Il presidente della Repubblica è stato accolto a Rimini dal vicepresidente del Meeting, Bernard Scholz, dal presidente dell'Emilia Romagna ...Rimini, 25 ago. (askanews) - "Ecco, come nasce la nostra Costituzione: con l'amicizia come risorsa a cui attingere per superare insieme le barriere ...