Mattarella e la difesa della diversità e del bene comune

Leggi su agi

(Di venerdì 25 agosto 2023) AGI - La nostra Costituzione nasce per "superare ed espellere l'odio". La "concordia e la coesione sociale" e "il rispetto" come basi delle nostre istituzioni, no ai "muri e alle barriere", alle "contrapposizioni ideologiche" o alla pretesa di resuscitare "anacronistici nazionalismi". Sergio, sceglie il Meeting di Rimini per il suo primo intervento pubblico dopo la pausa estiva. Bussola del suo ragionamento è l'amicizia (cifra del tradizionale appuntamento ciellino) che - assumendo un valore di indicazione politica - è "per definizione contrapposizione alla violenza" e il volano per "superare gli ostacoli". Sceso dalle montagne - ha trascorso le vacanze a Dobbiaco - arriva sul mare tra applausi e cori (Matta-matta-). I richiami alla Costituzione, ai "valori di dignità e ...