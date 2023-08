Mattarella al Meeting di Rimini | «Serve il rispetto per le diversità»

(Di venerdì 25 agosto 2023) «L'aspirazione, non può essere, quella, di immaginare che l'amicizia unisca soltanto coloro che si riconoscono come simili. Al contrario. Se così fosse, saremmo sulla...

Il presidente della Repubblica Sergioè arrivato alla fiera di Rimini, per l'intervento nella giornata conclusiva del. Il capo dello Stato è stato salutato da un fragoroso applauso da parte della folla, che ritmava a ...Su cosa si fonda la società Solo su scontri ed ostilitàSergio, Presidente della Repubblica italiana. Introduce Bernhard Scholz, Presidente Fondazioneper l'amicizia fra i popoli ...

Rimini, il Meeting si conclude. Mattarella: "Espellere l'odio come misura dei rapporti umani" RaiNews

Roma, 25 ago. (askanews) - 'La nostra, Costituzione nasce con l'amicizia come risorsa, a cui attingere, per superare - insieme - le barriere e ...RIMINI (ITALPRESS) - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla Fiera di Rimini ha visitato il Meeting per l'Amicizia dei Popoli ...