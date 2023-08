Mattarella al meeting di Rimini | Rispetto delle diversità | siamo incontro di etnie e fedi I muri non fermano i profughi

L'amicizia e l'attualità della Costituzione. Sergiodopo sette anni torna alper l'amicizia fra i popoli che quest'anno riprende il tema delle origini, l'"amicizia inesauribile" e " accolto da un lungo applauso ritmato al suo ...Sergiodaldi Comunione e Liberazione di Rimini, dice basta all'odio, alle distinzioni di etnie, agli attacchi ai diversi. Rifacendosi al tema delper parlare di 'amicizia' ...Citando un disegno di Makkox su un migrante 14enne morto in mare ha parlato di accoglienza e politiche migratorie in grado di tutelare i diritti ...

Mattarella al Meeting di Rimini: "Basta odio in politica e muri sui migranti" - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

"In un momento storico in cui il nostro Paese non investe più nei giovani e quindi non investe più nel futuro, perché non vuole e ...Citando un disegno di Makkox su un migrante 14enne morto in mare ha parlato di accoglienza e politiche migratorie in grado di tutelare i diritti umani ...