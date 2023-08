Mattarella al Meeting di Rimini accolto da una standing ovation

Sergio, sceglie ildi Rimini per il suo primo intervento pubblico dopo la pausa estiva. Bussola del suo ragionamento è l'amicizia (cifra del tradizionale appuntamento ciellino) che ...La seconda volta dialPer il capo dello Stato si tratta della seconda visita al, dopo quella del 2016, quando parlò sul tema "La Repubblica ha 70 anni", mentre nel 2021 ...'Capitale della politica' per sei giorni, suldi Comunione e liberazione cala il sipario tra gli applausi e i cori al Presidente della Repubblica, Sergio, che ha richiamato al ...

Rimini, il Meeting si conclude. Mattarella: "Dietro i numeri dei migranti ci sono persone e futuro" RaiNews

Il presidente della Repubblica chiude la kermesse di comunione e Liberazione tracciando un solco profondo nel quale deve muoversi la società. Per lui una standing ovation ...La trasformazione digitale è ormai in atto e non la si può di certo fermare. Visto che i dati e le informazioni «risultano i beni più scambiati, il mondo dell’editoria è in trincea in questa trasforma ...