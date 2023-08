Mattarella ai giovani | “Non rinunciate a relazioni personali chiudendovi nei social”

(Di venerdì 25 agosto 2023) (Adnkronos) – "La speranza è in voi. Non vi chiudete, non fatevi chiudere in tanti mondi separati. Usate i, sempre con intelligenza; impedite che vi catturino, producendo una somma di solitudini, come diceva il mio Vescovo di tanti anni addietro. Non, mai, alle; all’incontro personale; all’affetto dell’amico; all’amore; alla gratuità dell’impegno". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio, parlando al Meeting di Rimini. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

"La speranza è in voi. Non vi chiudete, non fatevi chiudere in tanti mondi separati. Usate i social, sempre con ... Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio, parlando al ...In conclusione si rivolge direttamente ai più: 'Non vi chiudete, non fatevi chiudere in tanti mondi separati. Usate i social, sempre con intelligenza; impedite che vi catturino, producendo ...Leggi ancheai: usate i social con intelligenza, prendetevi ciò che è vostro 'L'intervento dinon ha toccato solo il cuore dei temi più caldi del dibattito politico, ...

Mattarella ai giovani, non lasciatevi catturare dai social AGI - Agenzia Italia

Nella giornata conclusiva del Meeting di Rimini, il presidente della Repubblica parla di "amicizia" in senso civile ricordando i doveri inderogabili di solidarietà ...La speranza, è in voi giovani. Prendetevi quel che è vostro. Comprese le responsabilità e i doveri". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Meeting di Cl a Rimini. "Voi ...