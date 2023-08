Mattarella ai giovani | “Non ci sarà giustizia sociale senza giustizia ambientale | e viceversa” – Video

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 25 agosto 2023) Intervenendo al Meeting di Rimini, il presidente della Repubblica, Sergio, è tornato a parlare anche di ambiente e. Rivolgendosi aiil Capo dello Stato, dopo aver parlato di ambiente, di migrazioni e anche di pace ha ricordato: “Voi avvertite, in misura genuina, tutti questi problemi. Avete, la sensibilità, di sentirvi pienamente europei. Più degli adulti. Avete conoscenze adeguate per affrontare,timore, le trasformazioni digitali e tecnologiche che sono già in atto. Avete la coscienza che l’ambiente è parte della nostra vita. Che non ci...