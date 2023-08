Matera FdI | “Il grido di dolore del Fortore sul 118 sia ascoltato”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 25 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minuti “La questione delle ambulanze demedicalizzate sta assumendo tratti tragici nel, dove il giorno di Ferragosto abbiamo assistito all’ennesima tragedia che forse si sarebbe potuta evitare”. Così in una nota diffusa alla stampa il senatore di Fratelli d’Italia Domenico, Presidente del Comitato per la Legislazione del Senato della Repubblica e Coordinatore provinciale del partito nel Sannio. “Ho più volte affermato, senza timore di smentita, che la sanità non può e non deve essere un mero calcolo di ragioneria, perché parliamo della salute delle persone. Pieno sostegno, dunque, al Comitato’ No demedicalizzazione 118Miscano’, che al di là di ogni colore politico sta giustamente lottando per far sentire ildidi un territorio già marginalizzato ...