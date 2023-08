Marino | «Gabri Veiga? Non immaginavo che gli sceicchi potessero andare su questo tipo di giocatore | ma…»

(Di venerdì 25 agosto 2023) Pierpaolo, ex dirigente del Napoli, ha parlato a Il Mattino del trasferimento diin Arabia Saudita Pierpaolo, ex dirigente del Napoli, ha parlato a Il Mattino del trasferimento diin Arabia Saudita. PAROLE – «Nonche glisudi, anche perché De Laurentiis si era mosso bene sotto traccia e facendo tutto in silenzio come sempre. Ormai bisogna tenere conto di questa realtà. Bisogna accettare che oggi c’è maggiore concorrenza. Il fenomeno è dovuto ad una maggiore ed evidente liquidità. Ma non è detto però che tutto sia negativo. Gli investimenti faraonici che fanno gli ...

Pierpaolo, ex dirigente del Napoli, ha parlato a Il Mattino del trasferimento diVeiga in Arabia Saudita Pierpaolo, ex dirigente del Napoli, ha parlato a Il Mattino del trasferimento diVeiga in Arabia Saudita. PAROLE - "Non immaginavo che gli sceicchi potessero ...Notizie Calcio Napoli - SfumaVeiga per il Napoli . Pierpaolo, ex dirigente azzurro, ne ha parlato in un'intervista a Il Mattino . Ecco un breve estratto: Si aspettava questo 'schiaffo' di Veiga al Napoli, direzione ...Pierpaolo, ex dirigente del Napoli, ha parlato a Il Mattino del trasferimento diVeiga in Arabia Saudita Pierpaolo, ex dirigente del Napoli, ha parlato a Il Mattino del trasferimento diVeiga in Arabia Saudita. PAROLE - "Non immaginavo che gli sceicchi potessero ...

Marino: "Gabri Veiga ADL si era mosso bene, non immaginavo il ... IamNaples.it

Pierpaolo Marino, ex dirigente sportivo del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Il Mattino per parlare della vicenda Gabri Veiga-Napoli: "Non ...Pierpaolo Marino, dirigente sportivo per il Napoli di Maradona e braccio destro di Aurelio De Laurentiis nella ricostruzione del club post fallimento, è stato intervistato dai taccuini de Il Mattino ...