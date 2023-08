Maria Elena Boschi incinta? Il gesto rivelatore | Come lo chiamano | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 25 agosto 2023)? La voce continua a circolare in quest'estate, ma per il momento non ci sono prove evidenti né conferme ufficiali da parte della diretta interessata. Tutto ciò che si ha a riguardo sono indizi: il settimanale Gente parla di “”, ovvero di una “carezza sospetta” di Giulio Berruti sulla pancia della compagna. Unche ha scatenato subito il gossip,era già avvenuto a fine giugno. In quel caso era stata la rivista Diva e Donna ad avanzare l'ipotesi di una gravidanza dell'ex ministra, che era stata intercettata in vacanza al mare con il compagno su una barca al largo di Ponza. Il dettaglio che ha insospettito i paparazzi è che il compagno, tra un bacio e l'altro, le ha accarezzato a lungo la ...