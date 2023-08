Maria De Filippi offre il trono a un volto noto di Temptation Island

Leggi su biccy

(Di venerdì 25 agosto 2023) Come anticipato nei giorni scorsi, ieri è stata registrata la prima puntata di Uomini e Donne. In studio sono stati presentati i tre nuovi tronisti, Brando, Cristian e Manuela. Nelle prossime settimane i troni però potrebbero diventare quattro.Deinfatti pare abbia offerto ilad undell’ultima edizione di. Stando alle anticipazioni del blogger Lorenzo Pugnaloni, la conduttrice avrebbe detto a Francesca Sorrentino che ha tutte le carte in regola per diventare una delle prossime troniste. Anche Filippo Bisciglia (presente in puntata) ha consigliato alla ragazza di pensarci bene prima di rifiutare la proposta.Depropone ildi Uomini e Donne a ...