Mara Venier risponde all’hater che le dice “ritirati” | “Perché non ti fai i caz** tuoi | Fata Turchina di ********?” Ecco cosa è accaduto

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 25 agosto 2023) Gli hater non risparmiamo nessuno. Nemmenoche si appresta a tornare in onda alla guida di una nuova edizione di “Domenica In“. La conduttrice, da qualche tempo molto attiva sui social, negli anni ha affrontato insulti e critiche scegliendo di lanciare l’hashtag “io te blocco” ondo apertamente a tono, con insulti liberatori, reazioni apprezzate dai suoi numerosi follower. Il volto di punta della domenica pomeriggio del servizio pubblico si gode gli ultimi giorni di vacanza insieme al marito Nicola Carraro, tornata da Santo Domingo ha fatto tappa a Marina di Pietrasanta. “Noi” e l’immagine di coppia, una foto che scatenato molti commenti positivi ma anche un’hater che ha voluto dare un consiglio alla conduttrice: “Ma se sei tanto innamorata e felicenon smetti di fare Domenica In e non passi ...