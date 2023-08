Mara Venier replica a un hater che le dice di ritirarsi dalla TV

, sempre riconosciuta per la sua gentilezza e la sua pacatezza, ha finalmente sfogato la sua frustrazione nei confronti di un hater sui social media. La conduttrice, attualmente ...Brutta litigata trae una follower e i commenti sono ...Non c'è pace per. La conduttrice di Domenica In ha infatti postato una foto con il marito e il loro nipotino. Una foto normalissima di uno spaccato familiare che però ha innescato subito una dura polemica ...

Mara Venier, dura risposta al commento di una hater: «Fatti i ca**i tuoi». Cosa è successo ilmessaggero.it

Mara Venier, il matrimonio è ormai giunto al capolinea. Nessuno se l'aspettava. La terribile doccia fredda che sconvolge i cuori ...Mara Venier attaccata dagli hater che la intimano a lasciare la tv: lei non ci sta e risponde a tono alle critiche su Instagram ...