Manuela Carriero tronista | la reazione dell’ex Luciano Punzo

(Di venerdì 25 agosto 2023) Per la nuova stagione di Uomini e Donneè stata scelta come nuova. Ladel suo exL'articolo proviene da Novella 2000.

Si tratta di. La presenza di quest'ultima sul Trono ha diviso il pubblico. Tra i commenti social è possibile notare i suoi fan felici di vederla nel programma di Maria De Filippi, ...Infatti, al suo fianco, ci saranno anche Brando e. Quest'ultima è già nota ai telespettatori per aver partecipato ad un altro programma di Canale5. Scopriamo tutti i dettagli. ...Sono stati presentati nello studio di Canale 5, Brando e Christian. Tina Cipollari e Gianni Sperti, come già era noto, sono confermati come opinionisti anche in questa edizione, ...

Manuela Carriero è la nuova tronista di Uomini e Donne Fanpage.it

Francesca Sorrentino, celebre per la sua partecipazione a Temptation Island 10, era tra i favoriti del pubblico per il Trono in Uomini e Donne. Tuttavia, durante la recente registrazione del famoso da ...Mentre la quota femminile, al momento, è stata riservata a Manuela Carriero, ex protagonista di Temptation Island. Particolarmente significativo è il suo rapporto turbolento con il padre, che lo ha ...