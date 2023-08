Manuela Carriero a “Uomini e Donne” | la nuova tronista è una vecchia conoscenza di Maria

Leggi su dilei

(Di venerdì 25 agosto 2023)è ladi. Si definisce una ragazza “molto introversa e timida”, ma anche “dolce, testarda, premurosa, molto generosa, iper sensibile e super romantica”, nel video di presentazione pubblicato su WittyTV. In molti non hanno potuto fare a meno di notare, però, una certa familiarità in quegli occhi grandi e castani: si tratta di un volto già noto a chi segue i programmi diDe Filippi, nonché ex fidanzata di uno dei concorrenti del GF Vip 2022., da “Temptation Island” a “” La prima volta in cui il volto diha fatto capolino sul piccolo schermo risale al 2021, quando ha ...