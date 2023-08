Manovra | Boccia | ‘governo senza soldi e idee | venga in Parlamento a discutere’

(Di venerdì 25 agosto 2023) Roma, 25 ago. (Adnkronos) – ‘Il principale problema di questo governo è che è concentrato solo su una parte del popolo italiano, quello a cui sono state fatte promesse elettorali, è fazioso, e vive alla giornata. Se il ministro Giorgetti e la maggioranza approvano ad aprile un Def che prevede un disavanzo del 3,7 % e per fare laservono circa 25 miliardi è evidente che non ci sonoper fare nulla”. Così il presidente dei senatori del Pd Francesco, questa mattina ad Agorà.“Le risorse certe ad oggi sono 4 miliardi del tesoretto di aprile, 1 miliardo e mezzo da tagli di spesa e 3 miliardi e mezzo dagli extraprofitti, che sono però risorse una tantum e quindi non utilizzabili per misure strutturali. Se il governo e Giorgetti dovessero provare a mantenere tutte le promesse fatte alla parte di elettori che ha votato per ...

