Manila Nazzaro e Stefano Oradei | l’importante decisione dopo pochi mesi

(Di venerdì 25 agosto 2023) PERSONAGGI TV.appenadal loro fidanzamento, hanno preso una scelta che ha sorpreso i fan. Ecco cosa è successo e perché i fan sono così sconvolti. Leggi anche: Belen Rodriguez dimenticaDe Martino: lo scatto sui social emoziona i fan Leggi anche: Michelle Hunziker, il sospetto dei fanlo scatto al mare: cos’hanno notato Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@: un passo in avanti...

La vincitrice di Miss Italiae il conduttore Tai Massimiliano Ossini saranno rispettivamente la madrina e il testimonial della Corsa. La sera di domenica, invece, ci sarà nuovamente lo ...svela che già convive con Stefano Oradei e che con lui è sempre in ...Madrina dell'edizione 2023 sarà l'ex Miss Italia. Al suo fianco il conduttore Rai Massimiliano Ossini , commentatore ufficiale della diretta della Corsa. I festeggiamenti civili ...

Manila Nazzaro e Stefano Oradei sempre più innamorati ... Tag24

Sabato 26 l’evento si terrà a Piazza Mancini davanti al municipio della cittadina. La serata verrà presentata dal miss Italia 1999 Manila Nazzaro DIAMANTE Cresce a Diamante l’attesa per la finale ...Il 26 agosto a Diamante si terrà la finale regionale di “Una Ragazza per il Cinema”. L’evento è in programma a piazza Mancini alle ore 22.00. A presentare la manifestazione Manila Nazzaro, conduttrice ...